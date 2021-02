Ottavi Champions, la Fiorentina contro il Man City

Solo un’italiana al sorteggio degli ottavi di finale della Women’s Champions League. Le viola di Cincotta affronteranno il Manchester City: andata il 3/4 marzo in trasferta, ritorno previsto per il 10/11 marzo a Firenze

Tra le 16 squadre ancora in corsa per la Champions League c’è una italiana: è la Fiorentina che ha appena conosciuto l’avversaria che dovrà affrontare agli ottavi di finale. Si tratta del Manchester City, una delle teste di serie del Gruppo 2. Nel club inglese adesso militano tre vincitrici del Mondiale femminile 2019, dopo l'arrivo a gennaio della statunitense Abby Dahlkemper che si aggiunge alle connazionali Rose Lavelle e Sam Mewis. L’andata è prevista per il 3/4 marzo, in trasferta; il ritorno sarà invece il 10/11 marzo a Firenze.

Le parole di Cincotta e Middag

“Certi scenari, certi palcoscenici, fanno capire che abbiamo fatto cose grandi per meritarci sfide contro top club mondiali” il commento di Antonio Cincotta subito dopo il sorteggio. “Sappiamo che stiamo attraversando mesi duri a livello di organico, ma daremo del nostro meglio spinti dall’entusiasmo e dall’orgoglio che la Champions League ti dà”. Ex della partita sarà Tessel Middag: "Il Manchester City è un team molto forte con calciatrici di fama mondiale. Sapevamo che avremmo trovato un top club e sarà sicuramente una sfida molto dura per noi. A livello personale è bello tornare a Manchester dove ho giocato due anni e non vedo l'ora di vedere facce conosciute".