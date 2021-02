Coppa Italia, Roma-Juventus e Inter-Milan su Sky

La Coppa Italia femminile è giunta alle semifinali: le due gare, Roma-Juventus e Inter-Milan, in programma il 13 e 14 marzo, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

L’appuntamento è per il weekend del 13 e 14 marzo. In campo per le semifinali della Coppa Italia ci saranno la Roma che affronterà al “Tre Fontane” la Juve e poi spazio al derby di Milano. Il programma si aprirà sabato 13 marzo alle 12.30 con la partita tra Roma e Juventus. L’ultima sfida tra le due squadre si è giocata a Chiavari lo scorso 6 gennaio, con le bianconere che segnarono il gol vittoria nei tempi supplementari guadagnando così la finale della Supercoppa. Nonostante la sconfitta, da allora le giallorosse hanno ripreso consapevolezza nei propri mezzi, trovando la forza di cambiare verso alla stagione.