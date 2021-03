Scontro al vertice che puà valere un'intera stagione: l'appuntamento da non perdere, domenica 7 marzo alle 12.30, è con Juve-Milan, live su Sky Sport. Oggi in diretta Verona-Roma con le giallorosse che arrivano da 4 successi consecutivi in campionato Condividi:

E’ il weekend di Juventus-Milan, lo scontro diretto che potrebbe decidere l’intera stagione. All’andata furono le bianconere a imporsi in trasferta, 1-0 con un rigore di Cristiana Girelli a San Siro, una location che probabilmente penalizzò più le ragazze di Ganz, bloccate dall’emozione per almeno un tempo. Ma quello di oggi è un altro Milan, impreziosito dagli arrivi nel mercato invernale di due talenti internazionali come Vero Boquete e Yui Hasegawa, e a Vinovo le rossonere proveranno a fare risultato per non abbandonare il sogno scudetto. Miglior difesa per entrambe con solo 7 gol subiti a testa, ma il Milan nella sua storia può vantare il record di essere l’unica squadra italiana ad aver battuto la Juve con tre gol di scarto: un’impresa datata 4 ottobre 2018, ma che rende Giacinti e compagne consapevoli che l’impresa è difficile ma non impossibile. Appuntamento da non perdere domenica 7 marzo alle 12.30 in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

leggi anche Il City è troppo forte, Fiorentina travolta 3-0 Alle spalle della coppia di testa continua a sperare nella Champions il Sassuolo, che domenica ospiterà una Fiorentina in crisi di risultati (per le viola una settimana fa è arrivata la prima sconfitta della sua storia in un derby con la Florentia) e reduce dallo 0-3 in Champions in casa del Manchester City. Le toscane continuano a perdere i pezzi, dopo il ritorno negli Usa dell’attaccante Abigail Kim, ma proveranno comunque a dare un senso al loro campionato puntando almeno al quarto posto che potrebbe significare final four di Supercoppa l’anno prossimo. Oggi la quarta piazza è della Roma, la squadra più in forma al momento, reduce da 4 successi consecutivi in campionato, che fanno aumentare ancora di più il rammarico per un girone di andata deludente. Le giallorosse però non dovranno abbassare la guardia a Verona, contro un’avversaria giovane e grintosa in piena lotta salvezza. Live oggi alle 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Difficile l’impresa per le ultime due della classe, che non vogliono considerarsi già in B. Soprattutto il Napoli, che sabato scorso ha perso di misura contro il Sassuolo nonostante una discreta prova. Le ragazze di Pistolesi affrontano un’Inter imprevedibile, che alterna belle prestazioni a blackout inspiegabili e che ha collezionato solo 3 punti nelle ultime 5 gare. Altrettanto dura la trasferta per il Bari, fanalino di coda: le biancorosse saranno in campo ad Empoli, contro una squadra motivata a ritrovare punti dopo un girone di ritorno non all’altezza della prima parte straordinaria di stagione.