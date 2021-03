Festa della donna con lo speciale "Giovinette"

Non è casuale che la Festa internazionale della donna , che ogni anno il mondo celebra l’ 8 marzo , e la tradizione del calcio femminile , che è molto lunga, come pochi sanno, affondino le rispettive radici storiche nello stesso grumo di mesi, posto all’inizio del ‘900, nel fatidico ‘17 .

Più noto e condiviso è invece il calcio d’inizio del football femminile, unanimemente fatto risalire allo stesso anno 1917 ma in terra britannica. L’Europa era dilaniata dalla guerra, gli uomini al fronte, le donne in fabbrica. In Inghilterra, a Sheffield, capitale industriale, il lavoro è più usurante che altrove, le ragazze si sfiancano per assemblare granate, proiettili, bombe per armare l’esercito. E’ in quel ruvido contesto che arriva il football ad alleviare la fatica di un gruppo di operaie in pausa pranzo. Trovano un pallone nel cortile e ne fanno un simbolo di emancipazione. Si chiamano Rosalyn, Violet, Olivia, Penelope, giocano, danno scandalo, accendono fuochi, “prendiamo a calci la fottuta palla - è il ruggito delle più politicizzate - perché è anch’essa un prodotto dell’industria, figlia del meccanismo che ci sfrutta”.

In quell’anno così cruciale per le sorti dell’Europa e del mondo prendono vita dunque due grandi storie legate all’universo femminile: una data-simbolo da far ricordare al mondo anno dopo anno e un gioco che rappresenta un festoso attacco a un radicato feudo maschile, la prima crepa nel muro dell’egemonia maschilista nello sport del calcio.