Impresa dell'Inter, che batte 2-1 il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia e vince il primo derby femminile della sua storia al sesto tentativo: nei cinque precedenti le ragazze nerazzurre erano infatti sempre uscite sconfitte, subendo almeno due reti. Un passo avanti importante per la formazione allenata da Sorbi, in vista del match di ritorno che si terrà il 24 aprile prossimo. Merito di un inizio ai 100 all'ora, con l'Inter già in vantaggio di due reti dopo soli 12 minuti: prima Marinelli, brava a ribadire in rete un calcio di rigore calciato da Rincon e respinto da Korenciova, e poi Moller con uno splendido destro sotto la traversa regalano un avvio choc al Milan. Rossoneri di Ganz che però reagiscono pochi minuti più tardi e al 15' accorciano le distanze con Giacinti, che batte Gilardi da distanza ravvicinata dopo un'ottima azione personale di Rask. Primo tempo spettacolare, ma ripresa che non delude le aspettative: entrambe le squadre vanno vicine al gol, prima con la conclusione di Grimshaw deviata da Rincon al 71' che colpisce il palo alla sinistra di Gilardi e va a un passo dal pareggio e poi con la deviazione ravvicinata di Debever da azione da corner al minuto 77. Ancora palo e 3-1 soltanto sfiorato per l'Inter. Finisce 2-1 una gara dalle mille emozioni e che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno.