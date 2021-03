Coppa Italia femminile: la Roma batte la Juve

Decidono i gol di Serturini e Thomas. Le bianconere, ancora in corsa per la qualificazione grazie al gol di Hurtig, perdono un match in Italia quasi due anni dopo l'ultima volta. Domenica alle ore 12.30 Inter-Milan

La Roma vince l'andata della semifinale di Coppa Italia femminile contro la Juventus. Le ragazze di Betty Bavagnoli hanno battuto per 2-1 la formazione di Rita Guarino che in Italia non perdeva da quasi due anni. L'ultimo ko prima di oggi, infatti, risaliva al 27 marzo 2019, 2-1 contro il Sassuolo in campionato.

Allo stadio Tre Fontane di Roma, Serturini apre le marcature dopo appena due minuti; la Juventus reagisce con il gol di Hurtig a inizio secondo tempo, ma le giallorosse tornano in vantaggio al 88° minuto con Thomas. La qualificazione resta ancora aperta in vista del match di ritorno, in programma il weekend del 24 e 25 aprile. Domenica alle ore 12.30 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A) si giocherà l'altra semifinale d'andata tra Inter e Milan.

ROMA-JUVENTUS 2-1

2' Serturini (R), 49' Hurtig (J), 88' Thomas (R)

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa (55' Ciccotti), Serturini, Lazaro (90' Banusic). All. Bavagnoli

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (72' Lundorf), Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso (72' Rosucci), Pedersen, Cernoia; Maria Alves (46' Bonansea; 59' Zamanian), Girelli (72' Staskova), Hurtig. All. Guarino

Arbitro: Daniele Rutella di Enna

Ammonite: Caruso e Bernauer