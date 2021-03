Serie A femminile, Roma ok: 4-3 all'Inter

Si apre con il 4-3 della Roma sull'Inter la 16^ giornata di Serie A femminile. Gara indirizzata sin dal primo tempo dalla Roma, guidata dalla panchina da Leonardo Montesano, vice di Elisabetta Bavagnoli (influenzata, tampone negativo). Dopo un avvio di gara con occasioni per Serturini e Moeller, le padrone di casa passano al 13': Scambio tra Thomas e Giugliano, la 10 serve la francese in area che con un colpo di tacco segna l'1-0. Il vantaggio alimenta i ritmi delle giallorosse: ci provano Giugliano e Serturini fino al bis che arriva al 33'. Swaby lancia Thomas sulla fascia e si butta dentro. Sul cross della francese arriva ancora Swaby che di testa supera Gilardi per il 2-0. La musica non cambia nel secondo tempo: due giri di lancette e su respinta corta di Merlo interviene Ciccotti. Sinistro al volo dal limite dell'area e 3-0. L'Inter prova a riaprire la partita con il colpo di testa della subentrata Tarenzi al 61', ma la Roma riequilibra le distanze 10 minuti dopo: gran rovesciata della Banusic e primo gol della numero 9 svedese. La reazione nerazzurra è tardiva: prima Pandini di testa firma il 4-2, poi nel terzo minuto di recupero arriva il centro di Marinelli per il definitivo 4-3. Giallorosse che consolidano la quarta posizione con 28 punti, Inter che resta a 18.