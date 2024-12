Atalanta agli ottavi se...LE COMBINAZIONI

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, l'Atalanta è scivolata fuori dalle prime otto in classifica. I nerazzurri sono praticamente certi di un posto almeno ai playoff, ma per gli ottavi diretti non sarà così semplice. Le combinazioni LA CLASSIFICA COMPLETA

L'Atalanta di Gasperini è ancora in corsa per raggiungere direttamente gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid - la prima della stagione in Europa - i nerazzurri possono tenere vivo il sogno della top 8. La top 24, che garantisce almeno i playoff, è praticamente cosa fatta (ma manca ancora l'artimetica certezza), ma c'è un sogno ottavi che passerà dalle sfide di gennaio contro Sturm Graz e Barcellona.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Leggi anche Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono all'Atalanta per qualificarsi? Secondo Football Meets Data, l'Atalanta è praticamente certa di un posto tra le prime 24. Scendono sensibilmente, invece, le possibilità di chiudere in top 8, stimate al 27%. Difficile, ma non impossibile. L'Atalanta ha attualmente 11 punti con ancora due match da disputare: il 21 gennaio al Gewiss Stadium contro lo Sturm Graz, poi il 29 gennaio al Montjuïc contro il Barcellona. Con 6 punti nelle ultime due partite, i nerazzurri salirebbero a 17 punti in classifica: secondo Football Meets Data, in questo caso la probabilità di entrare nella top 8 sarebbe del 98%. Con ulteriori 4 punti, invece, le chance di ottavi diretti scenderebbe all'11%.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Atalanta a 11 punti con 2 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 0.3%

15 punti: 11%

16 punti: 64%

17 punti: 98%

18 punti: 99.9%

19 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 8 punti: 5%

9 punti: 38%

10 punti: 83%

11 punti: 99%

12 punti: 100%