1/18

Il calcio che premia il calcio, come nella miglior tradizione del Gran Galà del Calcio. Anche quest’anno si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi AIC relativi alla passata stagione. Sulla base dei voti di allenatori, arbitri, ma soprattutto calciatori e calciatrici di A, sono stati premiati i migliori 11, ruolo per ruolo: in quello maschile 3 rappresentanti della Juventus e 2 di Atalanta, Inter, Milan e Lazio. Eletti anche allenatore dell’anno, società dell’anno e miglior arbitro, oltre ai premi per il giocatore e la giocatrice più votati in assoluto