Ancelotti: "Serviva vincere una gara così"

L'allenatore del Real Madrid si gode il successo al Gewiss che restituisce un po' di serenità anche per quanto riguarda la classifica: "Abbiamo fatto una gara completa e siamo stati pericolosi in avanti. Abbiamo una rosa ristretta e speriamo di recuperare qualcuno per poter competere al meglio. Serviva fare una partita così intensa su un campo così difficile"

E' un Carlo Ancelotti certamente soddisfatto per la vittoria ottenuta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, un successo che 'sistema' una classifica che si era fatta anche pericolosa in Champions League: "E' stata una partita completa, abbiamo sofferto ma abbiamo fatto bene anche davanti - dice - Abbiamo creato problemi a loro con Mbappé fino a quando è stato in campo, con Vinicius e con Bellingham". Un match giocato a una intensità spaventosa: "Sapevamo che c'era da soffrire, abbiamo molte assenze e questo non ci permette di essere al massimo, avevamo bisogno di fare una gara così su un campo molto difficile e contro un'Atalanta che gioca con intensità".