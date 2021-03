Derby Milano, Manieri: "Occasione da non perdere"

Il derby? Non è una partita come le altre. Da difensore, non vorrei trovarmi come avversaria Ilaria Mauro. Tre le mie ex compagne del Milan, attenzione a Valentina Giacinti

Per due anni, gli ultimi della mia carriera “in campo” ho vestito la maglia del Milan , solo l’ultima di una lunga serie. Il derby l'ho sempre vissuto da non protagonista, ma di partite importanti ne ho giocate un po’: in Italia e all’estero, con la maglia del Bayern Monaco . Inter-Milan è una partita come le altre? Sulla carta sì, ma ha tutta un'altra valenza, perché lo si vive diversamente, è una partita molto sentita dai tifosi, come tanta è l'aspettativa e la risonanza mediatica. Da difensore, penso che tra le due squadre, la difesa del Milan abbia dimostrato più solidità ed equilibrio e se fossi in campo l’attaccante che non vorrei trovarmi di fronte è Ilaria Mauro perchè molto difficile da marcare e Valentina Giacinti tra le rossonere, per la sua velocità.

Non sarà una partita come le altre, perché è il calcio femminile ad essere cambiato, negli ultimi anni. Pensando ad esempio alla prima squadra femminile, nata proprio a Milano, agli inizi degli anni ’30. Milano come culla del calcio femminile: è bello pensare che 110 anni non siano passati invano. Oggi che la Serie A maschile è ferma il palcosenico è tutto per le ragazze di Milan e Inter. Un derby dove non sono mai mancati i gol (sempre a segno entrambe le squadre in tutti i precedenti confronti) e anche domenica ci aspettiamo una partita entusiasmante e piena di sorprese. Appuntamento da non mancare alle 12.30 al Suning Training Center di Milano (anzi, dalle 12 per il pre partita di cui farò parte anche io insieme alla squadra di Sky Sport) poco più di 5 chilometri in linea d’aria dall’Arena Civica Gianni Brera dove si disputò il settimo derby maschile. Allora si affrontarono 22 pionieri in cerca di futuro oggi 22 calciatrici che il futuro se lo sono create.

Sono di parte, devo ammetterlo. Guarderò con occhio da osservatrice entrambe le squadre, ma con simpatia ed affetto le mie ex compagne, soprattutto Linda Tucceri, avendo vissuto insieme. E so che potrà regalarci qualche perla in più grazie all'estro di noi mancine. Sarà un derby combattuto, ma soprattutto una buona occasione per conoscere il calcio femminile in una delle sue partite di vetrina ed avvicinare a questo sport anche qualche mamma e qualche bambina. Una partita da vivere con tutta la famiglia.

*Raffaella Manieri è un ex difensore, nel suo palmares: 1 scudetto e 1 Supercoppa con il Bardolino Verona; 4 scudetti, 4 supercoppe, 1 Coppa Italia con la Torres; 2 Meísterschaft con il Bayern Monaco. Capitano della Nazionale Under 19, 65 presenze in Nazionale maggiore (10 gol). Attualmente è responsabile della Raffamanieri Academy e sta partecipando al corso per Direttore Sportivo.