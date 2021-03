Pokerissimo del Sassuolo, ok Roma e Fiorentina

La 17^ giornata si apre con la goleada del Sassuolo sul campo della Florentia. Nel pomeriggio vittorie 2-0 sia per la Fiorentina in trasferta a Verona che per la Roma contro San Marino

Nel sabato di calcio femminile tutti i pronostici vengono rispettati in Serie A. La 17^ giornata si apre con la goleada del Sassuolo sul campo della Florentia San Gimignano, che dopo essere passata in vantaggio con l’autogol di Santoro soccombe in pieno, incassando cinque gol in poco più di venti minuti. Non stecca invece la Fiorentina sul campo del Verona: anche qui i gol di Quinn e Sabatino arrivano nella ripresa. La Roma riesce a sbloccare a metà primo tempo la sfida con San Marino, grazie a Serturini; negli istanti finali della partita, arriva anche il raddoppio di Bonfantini dalla panchina.

FLORENTIA-SASSUOLO 1-5

41' aut. Santoro (F), 55' Pirone (S), 63' Cambiaghi (S), 70' rig. Dubcova (S), 83' rig. Bugeja (S), 85' Tomaselli (S)

FLORENTIA (4-2-3-1): Tampieri; Bursi, Ceci, Dongus, Boglioni; Lotti (79' Imprezzabile), Re; Cantore, Anghileri (68' Pugnali), Nilsson (79' Bolognini); Martinovic (88' Dahlberg).

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Lenzini, Orsi (46' Bugeja), Philtjens (90' Pellinghelli); Brignoli (87' Battelani), Filangeri, Dubcova; Mihashi; Pirone (88' Monterubbiano), Cambiaghi (71' Tomaselli).

Ammonite: Orsi, Dongus.