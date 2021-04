Roma e Inter vincono in rimonta, Empoli a valanga

BARI-INTER 1-2

44' Novellino (B), 59' Simonetti (I), 71' Moller (I)

BARI (3-5-2): Difronzo; Soro, Weston, Ceci (61' Capitanelli); Marrone (89' Di Bari), Matouskova, Enlid, Strisciuglio (76' Zecca), Novellino; Helmvall, Silvioni (89' Parascandolo). All. Mitola.

INTER (4-3-3): Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Bartonova; Simonetti, Pandini, Rincon; Moller, Baresi (54' Mauro), Marinelli. All. Sorbi.

Non sbaglia l'Inter, in casa dell'ultima in classifica, vincendo in rimonta a Bari. A passare in vantaggio è la squadra di Mitola, che nel finale di primo tempo trova l'1-0 con Novellino. Nella ripresa, le nerazzurre si scuotono e ribaltano il punteggio: prima Simonetti e poi Moller trovano le reti decisive per confermarsi all'ottavo posto.

EMPOLI-FLORENTIA 6-2

4' Caloia (E), 25' Dompig (E), 52' Cantore (F), 56' Dompig (E), 62' Glionna (E), 66' Cantore (F), 75' Miotto (E), 89' Acuti (E)

EMPOLI (4-3-3): Capelletti; Di Guglielmo, Brscic, Knol, Toniolo (78' Morreale); Caloia (67' Miotto), Bellucci (67' Acuti), Cinotti; Prugna, Dompig (78' Iannazzo), Glionna. All. Spugna.

FLORENTIA (4-2-3-1): Friedli; Bursi (46' Pisani), Ceci, Rodella (55' Imprezzabile), Boglioni; Pugnali (55' Nilsson), Re (54' Wagner); Cantore, Anghileri (82' Dahlberg), Accornero; Martinovic. All. Carobbi.

Ammonite: Bellucci, Rodella, Ceci.

Gol e spettacolo nell’ultima gara del sabato tra Empoli e Florentia San Gimignano. La squadra di Spugna sblocca subito la contesa con la rete di Caloia in apertura di gara, mentre Dompig al 25’ firma il raddoppio. All’inizio del secondo tempo Cantore illude le ospiti, che subiscono altre due reti in rapida successione da Dompig e Glionna. Ancora Cantore accorcia nuovamente le distanze, prima che le reti delle subentrate Miotto e Acuti fissino il punteggio sul definitivo 6-2.