Il Milan è la prima finalista della Coppa Italia femminile 2020-2021. Al centro sportivo Vismara, sotto lo sguardo dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, le rossonere allenate da Maurizio Ganz hanno vinto per 4-2 la semifinale di ritorno contro l'Inter, ribaltando così la sconfitta per 2-1 dell'andata. Una partita ricca di emozioni sin dai primi minuti, con il Milan che segna due gol nel primo quarto d'ora grazie a Veronica Boquete, autore di una doppietta. Nel secondo tempo l'Inter torna in corsa grazie al gol di Marinelli, ma nel finale un'altra doppietta, stavolta di Dowie, mette la partita in discesa per le ragazze di Ganz. La rete di Moller arriva troppo tardi per le nerazzurre che salutano così la competizione. Per il Milan si tratta della prima finale nella sua storia e affronterà la vincente di Juventus-Roma (domenica ore 12.30, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Andata: 1-2).