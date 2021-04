3-2 Juve, ma in finale di Coppa ci va la Roma

Alle bianconere non bastano i gol di Pedersen, Girelli e Gama, passano il turno le ragazze di Betty Bavagnoli per i gol in trasferta che valgono doppio (all'andata avevano vinto 2-1). Per la Roma si tratta della prima finale di Coppa Italia nella sua storia: affronterà il Milan

La Roma è la seconda finalista della Coppa Italia 2020-2021. La Juventus si è imposta 3-2 nel match di ritorno non le è bastato per ribaltare la sconfitta 2-1 all'andata. A sorridere, a parità di reti segnate, sono le giallorosse grazie alla regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Decisive, quindi, le reti di Thomas e Lazaro che nel secondo tempo avevano ribaltato il risultato dopo il momentaneo vantaggio della Juventus nella prima frazione con Pedersen. Nei cinque minuti di recupero finali succede di tutto: da due angoli in mischia le bianconere trovano le reti di Girelli e Gama, che servono per vincere ma non per andare in finale. Ci va invece la Roma ed è la la prima volta nella sua storia. Affronterà il Milan, che ha eliminato in semifinale l'Inter.