Serie A femminile, calendario e orari 19^ giornata

Il quarto scudetto della Juve è davvero vicino. Alle bianconere, in caso di sconfitta sabato del Milan contro la Roma, basterebbe una vittoria contro la Florentia per festeggiare. Appuntamento live su Sky Sport domenica 2 maggio dalle 12.30

Potrebbe essere il weekend che assegna il quarto scudetto consecutivo alla Juventus, con le bianconere che domenica 2 maggio scenderanno in campo a Vinovo contro la Florentia sapendo i risultati del sabato. Live alle 12.30 su Sky Sport Serie A. La gara che interessa alle ragazze di Rita Guarino è Roma-Milan: se le rossonere dovessero perdere al Tre Fontane e la Juve battesse le neroverdi, Gama e compagne festeggerebbero il titolo. Quella della Capitale è davvero una sfida incerta, fra le due squadre che hanno raggiunto una settimana fa la finalissima di Coppa Italia (in programma il 30 maggio in una sede ancora da definire) e che stanno vivendo un grande momento di forma. All’andata vinsero le ragazze di Ganz, ma solo grazie ad un rigore di Valentina Giacinti al termine di una partita in cui la Roma aveva sprecato molto. Fece fatica anche la Juventus in casa della Florentia, rimontando grazie ai gol di Caruso e Girelli dopo lo svantaggio iniziale di Wagner, ma le toscane non stanno attraversando un grande momento (sono reduci da tre sconfitte consecutive), mentre le bianconere faranno di tutto per portare a casa lo scudetto, mitigando così la delusione per l’eliminazione della Coppa Italia.

leggi anche Barbara Bonansea nella scuderia di Mino Raiola Ma il 19^ turno si apre con una sfida fondamentale per la salvezza: il Napoli ospita San Marino, due squadre appaiate a quota 9 che si affrontano in quella che sembra una finale. In diretta sabato 1^ maggio alle 12.30 su Sky Sport Serie A. Le partenopee sono riuscite negli ultimi turni a rimontare 4 punti proprio alle Titane, grazie ad un entusiasmo ritrovato dopo l’arrivo in panchina di mister Pistolesi. San Marino, invece, ha pagato forse l’assenza del proprio allenatore: Alain Conte tornerà a guidare le sue ragazze proprio contro il Napoli dopo 6 turni di squalifica (4 per frasi ingiuriose ad un arbitro e due ulteriori per non avere rispettato la squalifica entrando nello spogliatoio al termine della gara contro il Milan). Barbieri e compagne sono quindi attese da una trasferta resa ancora più difficile dopo che, nell’ultimo turno contro il Verona, sia Martina Piazza che Serena Landa hanno riportato la rottura del crociato.

A proposito di allenatori ha stupito in settimana la decisione dell’Empoli di sollevare dall’incarico Alessandro Spugna. Ma le motivazioni non sono tecniche, sembra che la Presidentessa Rebecca Corsi non abbia gradito la mancata volontà di un rinnovo e le conversazioni già avviate con altri club (Roma e Fiorentina su tutti). Dalla prossima gara contro l’Inter e fino al termine della stagione, la squadra sarà affidata al vice di Spugna, Fabio Ulderici.

leggi anche Qualificazioni Mondiali 2023 il girone dell'Italia In attesa di capire se anche in casa Viola ci saranno cambi in panchina, le ragazze di Cincotta proveranno a chiudere in crescita una stagione deludente, tranne per gli ottavi di Champions raggiunti. La gara contro il Bari, a cui manca solo la certezza aritmetica della retrocessione, potrebbe essere l’occasione per ritrovare una vittoria in casa che manca dal 7 febbraio. Chiude il quadro della giornata la gara tra Verona e Sassuolo, reduci dalla conquista di obiettivi importanti: le venete hanno appena festeggiato la salvezza, mentre la squadra neroverde (che in settimana ha rinnovato il contratto di mister Piovani) visti i risultati della Coppa Italia è certa della partecipazione alla prossima Final Four di Supercoppa.