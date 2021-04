L'agente sbarca anche nel calcio femminile ottenendo la procura dell’attaccante della Juventus, che è in scadenza di contratto e avrebbe ricevuto un'offerta importante dal Lione.Il calcio femminile italiano entrerà nel professionismo dal 2022

Bonansea, scudetto e addio?

La scelta si inquadra in un contesto più ampio, col calcio italiano femminile che entrerà nel professionismo dal 2022. Inoltre la Bonansea, inserita nel 2020 nella top 11 della Fifa, non ha ancora rinnovato con la Juventus e avrebbe ricevuto un'offerta importante dal Lione, che è un po' il Real dei Galacticos al femminile con tantissime campionesse e 7 Champions vinte negli ultimi 10 anni. Barbara Bonansea potrebbe lasciare la Juventus dopo quattro anni e (probabilmente) quattro scudetti, visto che per certificare l'ultimo manca davvero poco. L'attaccante era stata cercata anche dal Paris Saint-Germain nella scorsa stagione, ma aveva rifiutato la proposta.