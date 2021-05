Brutto stop per il Milan, che perde 3-1 in casa contro la Fiorentina e vede il Sassuolo avvicinarsi a tre punti dal secondo posto in classifica: nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto tra rossonere e neroverdi. Grande protagonista di giornata anche Stefania Tarenzi, che con un poker trascina l'Inter alla vittoria per 5-2 sul San Marino. Un punto a testa per Florentia e Roma, che pareggiano 1-1

Brutta sconfitta per il Milan, che vede avvicinarsi in classifica il Sassuolo e dovrà conservare il secondo posto (e la qualificazione alla prossima Champions League) proprio nello scontro diretto della prossima settimana contro la formazione neroverde. Il match contro la Fiorentina comincia subito in salita per le ragazze di Maurizio Ganz, che vanno sotto dopo 8 minuti a causa di una gran rete di Sabatino e al 14' si trovano anche in inferiorità numerica: espulsa Korenciova, per un fallo da ultimo uomo su Baldi lanciata a rete. Nella ripresa il Milan prova a riordinare le idee, ma le reti prima di Baldi e poi di Vigilucci chiudono definitivamente i conti. A nulla serve la rete su calcio di rigore di Giacini, che al 62' aveva momentaneamente riaperto la partita. Nella domenica di Serie A femminile è grande protagonista anche Stefania Tarenzi: l'attaccante dell'Inter realizza un poker e permette alle nerazzurre di Sorbi di vincere 5-2 sul campo del San Marino. Nell'ultima partita di giornata, pareggio per 1-1 tra Florentia e Roma.