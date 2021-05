Qualif. Mondiali 2023, il calendario delle Azzurre

Ufficializzato il calendario delle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2023, in programma in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia di Milena Bertolini - nel gruppo G con Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania - esordirà il 17 settembre in casa con la Moldova, quattro giorni dopo sarà ospite della Croazia

Le Azzurre già conoscevano le avversarie del girone (Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania) e adesso ci sono anche le date delle gare in vista del prossimo Mondiale, quello che si giocherà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Primo impegno per Sara Gama e compagne il 17 settembre, in casa, contro la Moldova.

Le partite di qualificazione inizieranno a settembre 2021 per terminare a settembre 2022, con gli spareggi in programma a ottobre 2022. Sono 51 le nazionali partecipanti, divise in nove gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi composti da 6 squadre): accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra nazionale europea avrà infine la possibilità di qualificarsi attraverso gli spareggi interconfederali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nell’autunno del 2022.