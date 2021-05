Champions League, la finale Chelsea-Barça su Sky

Una prima volta per entrambe le squadre: nessuna ha mai alzato il prestigioso trofeo. Il Chelsea- che per l'occasione indosserà la nuova maglia home della prossima stagione- è alla sua finale d'esordio, mentre le ragazze del Barcellona l'hano già raggiunta due anni fa

L’appuntamento da non perdere è quello con la finale femminile della Champions League: domenica 16 maggio alle 21, in diretta su Sky Sport Football (telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini). In Svezia, allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg (si giocherà a porte chiuse), saranno Chelsea e Barcellona ad affrontarsi per la finalissima. Due squadre che non hanno mai vinto il prestigioso trofeo: il Chelsea è alla prima finale, mentre le spagnole hanno raggiunto il traguardo una volta, perdendo 4-1 contro il Lione, due anni fa, a Budapest.