Serie A femminile, calendario e orari 21^ giornata

E' corsa all'Europa per Sassuolo e Milan che sabato 15 maggio si affrontano nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica alle 12.30 la Juventus campione d'Italia sfida nella capitale la Roma. Le due partite in diretta su Sky Sport Serie A CHAMPIONS LEAGUE, LA FINALE CHELSEA-BARCELLONA SU SKY Condividi:

Archiviato il discorso scudetto, con la Juventus che la settimana scorsa ha potuto festeggiare il quarto titolo consecutivo, sono ancora nel vivo la corsa al secondo posto, che vale un piazzamento in Champions, e lotta per la salvezza. A contendersi l’Europa sono Sassuolo e Milan, che sabato 15 maggio si affronteranno in una sfida attesa e resa sulla carta molto equilibrata dal calo avuto dal Milan nelle ultime giornate (diretta alle 12.30 su Sky Sport Serie A). Le rossonere hanno conquistato un solo punto nelle ultime due gare, permettendo al Sassuolo di portarsi a tre sole lunghezze. Considerando che nell’ultimo turno Milan e Sassuolo affronteranno rispettivamente Verona ed Empoli, la gara del “Ricci” diventa fondamentale per la seconda piazza, con le rossonere che possono contare sul vantaggio di aver vinto 2-0 la gara di andata. Le ragazze di Piovani dovranno quindi vincere con 3 gol di scarto per ottenere un vantaggio sul Milan, che non potrà contare sul proprio portiere Maria Korenciova, squalificata dopo l’espulsione contro la Fiorentina. Considerando il girone di ritorno il Milan sarebbe quarto in classifica, dietro a Juventus, Sassuolo e Roma, per questo le ragazze di Ganz sono costrette a ritrovarsi se vogliono partecipare alla prima Champions League della loro storia.

In coda il Napoli si gioca la salvezza nella trasferta di Verona: un successo regalerebbe alle ragazze di Pistolesi la permanenza in A a prescindere dal risultato di San Marino a Bari, visto che le partenopee sono in vantaggio negli scontri diretti. Nelle ultime 5 giornate Goldoni e compagne hanno recuperato ben 7 punti alle Titane, completando una rimonta che a gennaio sembrava insperata.

leggi anche Juve femminile campione d'Italia: 4^ volta di fila Dopo la bella vittoria sul Milan torna in campo la Fiorentina, che nel derby contro l’Empoli vuole confermare di essersi messa alle spalle il periodo più brutto. Il quindi posto non sarebbe una grande soddisfazioni viste le ambizioni di agosto, ma permetterebbero alle Viola di iniziare la prossima stagione con un ottimismo diverso. Le Campionesse d’Italia, invece, fanno visita alla Roma, per una sfida che ha sempre regalato molte emozioni e in cui la Juve vuole provare a vendicare, anche se solo per la gloria, l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia arrivata proprio per mano delle giallorosse. Roma-Juventus live domenica 16 maggio alle 12.30 su Sky Sport Serie A.