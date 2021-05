Milan Woman in Champions: basta 0-0 col Sassuolo

Le rossonere di Ganz pareggiano per 0-0 lo scontro diretto sul campo del Sassuolo e conquistano il primo pass della loro storia per la Champions League femminile. Merito dei tre punti in più in classifica e del vantaggio negli scontri diretti sulle neroverdi di Piovani. Nel calendario della 21^ giornata c'è anche Juventus-Roma

Il Milan di Maurizio Ganz conquista il pass per la prossima edizione della Champions League femminile : effetti dello 0-0 nello scontro diretto sul campo del Sassuolo, prima sfida della 21^ giornata di Serie A femminile. Pareggio che permette al Milan di conquistare una prima, storica qualificazione per la competizione europea. Merito del secondo posto, ottenuto conservando i tre punti di vantaggio sulle neroverdi, in svantaggio anche negli scontri diretti (all'andata ha vinto per 2-0 il Milan) a 90' dal termine della stagione. Nel primo tempo è il Milan ad andare vicino al gol con Hasegawa , che al 25' colpisce un palo a tu per tu con Lemey su invito di Giacinti. Nel finale ancora Hasegawa e Giacinti sfiorano il vantaggio. Nel secondo tempo ancora Milan più vicino alla rete con Grimshaw , che dopo aver rubato palla a Lemey calcia a porta praticamente vuota addosso a Filangeri, appostata sulla linea di porta. 0-0 che sa di festa per la squadra di Ganz.

Il programma di giornata

Altre cinque le partite in calendario per la 21esima giornata. In coda il Napoli si gioca la salvezza nella trasferta di Verona: un successo regalerebbe alle ragazze di Pistolesi la permanenza in A a prescindere dal risultato di San Marino a Bari, visto che le partenopee sono in vantaggio negli scontri diretti. Nelle ultime 5 giornate Goldoni e compagne hanno recuperato ben 7 punti alle Titane, completando una rimonta che a gennaio sembrava insperata. In campo anche la Fiorentina, che nel derby contro l’Empoli vuole confermare di essersi messa alle spalle il periodo più brutto. Domenica scendono in campo anche le Campionesse d'Italia della Juventus che fanno visita alla Roma, per una sfida che ha sempre regalato molte emozioni . Bianconere che proveranno però a vendicare l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia arrivata proprio per mano delle giallorosse. Roma-Juventus sarà in diretta domenica 16 maggio alle 12.30 su Sky Sport Serie A.