La Juventus non molla nonostante il titolo già conquistato e ottiene la ventunesima vittoria in altrettante partite di campionato: Roma battuta 1-0 grazie a un gol nella ripresa di Bonansea. Avvincente invece la lotta salvezza, con il Napoli fermato sullo 0-0 dal Verona e il San Marino che vince a Bari e si porta a -1 in classifica. Si deciderà tutto all'ultima giornata

La Juventus non molla niente e nonostante si sia già laureata matematicamente Campione d'Italia, batte la Roma per 1-0 e ottiene la ventunesima vittoria in altrettante partite di campionato. Manca dunque soltanto un ultimo passo per concludere il torneo a punteggio pieno. Decide nella ripresa un gran gol di Bonansea, che con una grande conclusione al volo permette alle bianconere di avere la meglio di una buona Roma, che rimane ferma al quarto posto della classifica a quota 36 punti. Si infiamma invece la lotta salvezza, visto che il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo del Verona e il San Marino vince invece a Bari, portandosi a -1 dalle azzurre e quindi dalla salvezza. Si deciderà tutto nell'ultima giornata, con il Napoli che ospiterà la Roma, mentre il San Marino dovrà vedersela con la Fiorentina. Soltanto una delle due squadre potrà rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.