Rita Guarino firma con l'Inter: ora è ufficiale

Rita Guarino è la nuova allenatrice dell'Inter Femminile. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, dopo che nelle scorse ore era stata annunciata la separazione con Attilio Sorbi. "Sarà molto stimolante questa nuova avventura, perché credo che un club come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla Società, di crescere il più velocemente possibile" ha detto la nuova allenatrice. L'obiettivo è quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione, chiusa all'8° posto. Guarino è reduce dai quattro anni alla guida della squadra femminile della Juventus, con cui ha vinto 4 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. Le bianconere a loro volta saranno guidate da Joe Montemurro a partire dalla prossima stagione.