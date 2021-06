Attraverso una nota ufficiale, l'Inter Women comunica di "aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Prima Squadra femminile, Attilio Sorbi". Al suo posto potrebbe arrivare in nerazzurro Rita Guarino

Cambio sulla panchina dell’Inter Women. Attilio Sorbi lascia l’incarico, nonostante avesse un altro anno di contratto. Al suo posto potrebbe arrivare Rita Guarino. Questo il comunicato ufficiale, con il qualche l’Inter ha diffuso la notizia della separazione da Sorbi: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Prima Squadra femminile, Attilio Sorbi. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera".