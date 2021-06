Serie A femminile 2021-2022, via il 29 agosto

Inizierà il 29 agosto la Serie A femminile 2021-2022. È questa la data scelta dalla Divisione Calcio Femminile della Figc per l'inizio della nuova stagione. Nella massima serie sarà un campionato di transizione verso la stagione 2022-2023 dove si disputerà il primo campionato femminile professionistico che sarà composto da dieci squadre (contro le dodici attuali), come stabilito dal Consiglio Federale. Per questo motivo retrocederanno le ultime tre classificate, mentre dalla Serie B, che inizierà il 12 settembre e sarà composta da 14 squadre, verrà promossa solo la prima in classifica. Nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 12 settembre, le gare saranno disputate in orario preserale o serale.

Coppa Italia e Supercoppa

Confermate le formule delle altre due competizioni. In Coppa Italia giocheranno le 26 società che compongono gli organici di Serie A e Serie B. Prima della fase a gironi, composta da 24 squadre suddivise in otto gruppi, si giocherà un turno preliminare tra le ultime quattro società della graduatoria. Poi quarti e semifinali, con garre andata e ritorno, e finale in gara unica. La Supercoppa, invece, si giocherà nuovamente con una final four: in campo Juventus e Milan, prime due classificate dell'ultimo campionato, la Roma, vincitrice della Coppa Italia, e il Sassuolo che ha chiuso la Serie A 2020-2021 al terzo posto e che subentra in quanto il Milan, finalista dell'ultima Coppa Italia, ha acquisito il diritto a disputare il trofeo tramite il secondo posto in campionato.