Grazie alla doppietta di Valentina Giacinti, il Milan allenato da Maurizio Ganz vince la sua prima storica partita in europa. Le rossonere piegano 2-1 lo Zurigo e staccano il pass per la mini-finale di girone contro l'Hoffenheim

La prima vittoria europea di sempre, all'esordio nella Champions League femminile. È una serata storica per il Milan di Maurizio Ganz. Grazie alla loro stella (Valentina Giacinti), le rossonere vincono per 2-1 sul campo dello Zurigo e venerdì si giocheranno la finale del mini-girone contro l'Hoffenheim , che ha sconfitto col minimo scarto il Valur.

La cronaca

Rossonere schierate con il 3-4-3 e subito pericolose in avvio con Thomas che dopo un minuto di gioco invita a rete Vero. Para Peng. Passano 20 minuti ed è Giuliani con un riflesso a respingere il tentativo di Terchoun. Al 28' primo legno della partita per il Milan: Vero calcia una punizione dai 25 metri ma il tentativo si stampa sulla traversa. Quattro minuti e le rossonere passano: assist di Thrige per Giacinti, che di destro supera Peng per lo 0-1. Nel finale di frazione Milan a un passo dal raddoppio: palla splendida di Vero per Lindsey, che conclude di controbalzo. Peng devia in corner.

Il secondo tempo si apre con le svizzere in avanti: una puntuale uscita di Giuliani blocca a terra il dribbling di Dubs, lanciata a rete da Terchoun. Al 60' ecco il secondo legno del Milan: Arnadottir avanza sulla sinistra e serve Giacinti, che calcia di prima intenzione colpendo l'incrocio dei pali. Sette minuti e c'è il pareggio dello Zurigo: su una palla gestita male in fase di ripartenza dalla difesa rossonera irrompe Megroz che con un destro forte e preciso dal limite dell'area spedisce la palla sul secondo palo. Conclusione imprendibile per Giuliani e 1-1. Il Milan non ci sta e torna ad accelerare: al 76' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Arnadottir serve Agard, la cui conclusione è però respinta sulla linea da Peng. All'82' ecco il gol partita: da uno scambio veloce fra Boquete e Grimshaw c'è il lancio verso Giacinti che mette la palla sul palo più lontano con un preciso rasoterra di sinistro. Nei sette minuti di recupero è Terchoun a impensierire Giuliani: presa sicura e sigillo sulla vittoria rossonera.