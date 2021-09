Afghanistan, la storia dell'Herat Football Club

L'Herat Football Club è una squadra di calcio femminile nata nel 2014 in Afghanistan. Da quando i talebani hanno preso il potere nel Paese, le calciatrici hanno smesso di essere al sicuro e hanno cercato di scappare. Nello speciale in onda su Sky Sport 24 la storia delle ragazze raccontata attraverso le parole del documentarista Stefano Liberti che nel 2017 ha girato un docufilm sulla squadra e che ha aiutato le donne a scappare e a trovare rifugio in Italia, dove adesso sono pronte per cominciare una nuova vita. Dentro e fuori dal campo.