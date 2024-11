Nessun rientro anticipato a Milano , ma solo mercoledì dopo l'ultimo impegno della Turchia. L'Inter dovrà aspettare ancora per rivedere Hakan Calhanoglu , reduce da un risentimento muscolare rimediato contro il Galles che l'aveva costretto a uscire all'intervallo. I primi esami effettuati tuttavia avevano concesso un sospiro di sollievo: nessun problema di grave entità , preoccupazione che era emersa in precedenza dopo le parole del giocatore ( "Ho sentito pizzicare" ). La zona interessata è quella dell'adduttore della coscia sinistra, problema non nuovo per Calha considerando l'elongazione all'adduttore della coscia destra riportata lo scorso 20 ottobre in avvio di Roma-Inter. Ciò nonostante, il giocatore ha deciso di rimanere con la Turchia che martedì affronterà il Montenegro in Nations League.

A rischio per il Verona

L'Inter avrebbe preferito ritrovare Calhanoglu a Milano in anticipo per approfondire il problema muscolare e valutare un piano di recupero. Sarà però necessario attendere ancora qualche giorno per effettuare nuovi esami: detto che resterà con la sua Nazionale, il centrocampista dell'Inter non dovrebbe scendere in campo per evitare di forzare e rischiare un guaio ancora più serio. Difficile vederlo in campo domenica al Bentegodi contro il Verona: il club vuole preservarlo per non rischiarlo contro il Lipsia in Champions, riposo obbligatorio che a Milano confidano venga adottato anche dalla Nazionale turca.