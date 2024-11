Lukaku ci sarà contro la Roma: altra sfida da ex

Sarà presente e in campo a Castel Volturno, alla ripresa degli allenamenti. L’infiammazione al ginocchio non rappresenta un problema insormontabile. Tradotto: Romelu Lukaku guiderà l’attacco del Napoli contro la Roma domenica pomeriggio. Un’altra partita da ex, dopo la trasferta a Milano contro l’Inter. Solo una stagione in giallorosso con 13 gol e tre assist in campionato, prima di riabbracciare Antonio Conte. Il problemino al ginocchio, acuito dal terreno non proprio soffice del Re Baldovino, lo stadio che ha ospitato la sfida con l’Italia, di facile gestione. I segnali di risveglio messi in campo in Nations League da confermare nel faccia a faccia con la Roma di Ranieri. Perché fino ad ora, al netto dei 4 gol e degli assist, sempre 4, il rendimento ancora non ha raggiunto le aspettative che hanno accompagnato il suo arrivo a Napoli. Per Big Rom Conte si è speso in prima persona e il presidente De Laurentiis ci ha messo del suo, cioè 30 milioni più bonus. Lui invece ci ha messo sudore, impegno e buona volontà. Ma il percorso per arrivare al top della condizione ancora non sembra completato. Almeno fino a prova contraria. Cioè i prossimi novanta minuti. Al Maradona, occasione per far vedere il vero Lukaku e ovviamente per restare in vetta.

