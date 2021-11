Choc in Francia: secondo quanto riportato da L'Equipe, Aminata Diallo, calciatrice del Psg, è stata messa in stato di fermo dalla polizia francese. L'accusa è pesante: sarebbe stata la mandante del pestaggio di una compagna di squadra, la 31enne Kheira Hamraoui. Il club: "Collaboreremo con la polizia per fare luce sui fatti"

Una calciatrice del Paris Saint Germain è stata messa in stato di fermo dalla polizia francese perché sospettata di essere la mandante dell'aggressione subita in strada da una sua compagna di squadra, la 31enne Kheira Hamraoui, giovedì scorso. Come rivelato da L'Equipe, Aminata Diallo, centrocampista 26enne che all'attivo ha anche sette presenze nella nazionale francese, potrebbe aver architettato il pestaggio per motivi di rivalità interna al gruppo. La sera del 4 novembre Diallo ha riaccompagnato la vittima a casa, nel distretto dell'Yvelines, dopo una cena organizzata dal Psg in un ristorante della capitale. All'arrivo, due sconosciuti si sono avvicinati al veicolo e se la sono presa con Kheira Hamraoui, colpendola più volte con una sbarra di ferro. La calciatrice è stata poi portata all'ospedale di Poissy, dove è stata medicata con diversi punti alle mani e alle gambe. A causa della convalescenza, la 31enne Hamraoui ha dovuto saltare il match casalingo di martedì scorso valido Champions League femminile contro il Real Madrid, vinto dal Psg per 4 a 0. Al suo posto è stata schierata titolare proprio Diallo, a cui spesso è stata preferita Hamraoui dall'inizio della stagione.