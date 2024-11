L'allenatore del Bologna in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lille: "Dobbiamo dare il tutto per tutto per cercare di fare punti. Sarà una partita tostissima. Sarà una squadra che non farà calcoli, forte fisicamente e ha un grande passo. Sta a noi ora alzare il livello". Sulle condizioni di Skorupski: "È rientrato e sta bene. È a disposizione"