Liverpool in campo in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani, 27 novembre, alle 21. Federico Chiesa si è allenato prima individualmente, poi col resto della squadra, lavorando in particolare con Salah. È tornato Alexander-Arnold, niente Jota o Alisson. Hanno lavorato 18 giocatori di movimento, Chiesa incluso

