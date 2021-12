Qualificazione storica per le ragazze di Montemurro che allo Stadium hanno sconfitto 4-0 il Servette grazie alla doppietta di Girelli e alle reti di Hurtig e Bonfantini e volano per la prima volta ai quarti della Champions League femminile, nell'anno in cui la finale si disputerà proprio a Torino. E al termine della partita scoppia la festa