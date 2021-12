Brutte notizie per la Juventus femminile, che nel corso della sfida di Coppa Italia contro la Pink Bari ha perso per infortunio Cecilia Salvai. Le condizioni del difensore bianconero sono apparse da subito piuttosto serie, a causa di una brutta distorsione al ginocchio destro che non lasciava presagire nulla di buono. Le sensazioni sono state purtroppo confermate dagli esami strumentali svolti al J Medical, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Salvai si sottoporrà così a intervento chirurgico nei prossimi giorni e sarà costretta a rimanere ai box per diversi mesi. Una vera e propria maledizione per lei, che già nel 2019 fu costretta a saltare i Mondiali a causa della rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Questa volta è l'altra articolazione a fermarla, con gli Europei che si svolgeranno la prossima estate che a questo punto sono a serio rischio.