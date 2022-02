Coppa Italia Femminile: Roma e Juve in semifinale

ROMA-COMO 2-1

7' Kubassova (C), 20' Haavi (R), 28' Pirone (R)

Roma (4-3-3): Lind; Soffia, Kollmats, Linari (79' Pacioni), Borini (60' Bergesen); Andressa, Bernauer (60' Ciccotti), Giugliano; Glionna, Pirone (79' Lazaro), Haavi (69' Bartoli). All.: Spugna.

Como (4-3-3): Bettineschi; Ceccotti (58' Roventi), Hilaj, Lipman, Vergani; Picchi, Pastrenge (72' Mariani), Beil (55' Carp); Kubassova (72' Bianchi), Carravetta (55' Di Luzio), Rigaglia. All.: De La Fuente.

Obiettivo semifinale raggiunto per la Roma Femminile, che supera il Como nei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Al Tre Fontane la squadra di allenata da Spugna, forte del 3-0 dell'andata, gestisce e porta a casa la partita senza rischiare molto. Nei primi minuti la squadra ospite parte forte e riesce a sbloccare il risultato al 7' con Kubassova, che scappa alle spalle della difesa avversaria e batte con un tiro rasoterra Lind. Dopo pochi minuti arriva il pareggio delle giallorosse: al 20' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Haavi stacca più in alto di tutti e riporta in parità il match. Solamente 8 minuti arriva il gol del vantaggio della Roma con Pirone che chiude definitivamente il match. Ora in semifinale la squadra di Spugna dovrà vedersela con l'Empoli, che ha eliminato a sorpresa la Fiorentina.