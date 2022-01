Alla Juve la Supercoppa femminile, Milan ko 2-1

Nonostante l'ottima prestazione delle rossonere, sono le giocatrici della Juventus Women a vincere a Frosinone e ad alzare la Supercoppa italiana femminile. Il Milan era passato in vantaggio a fine primo tempo, poi la Juve l'ha rimontata grazie a un po' di fortuna e a una scatenata Girelli nel finale. E' il primo trofeo dell'era Montemurro sulla panchina della Juventus

Sotto il tiepido sole di Frosinone, la Juventus Women ha battuto il Milan per 2-1 e alzato al cielo la Supercoppa italiana. Le bianconere confermano il loro strapotere anche se oggi la vittoria è stata sudata: il Milan infatti si era portato in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo, grazie al gol di Grimshaw che con un colpo di testa su calcio d'angolo legittimava l'ottima prestazione delle ragazze allenate da Maurizio Ganz, confermata anche nel secondo tempo. Dopo il pareggio (arrivato su autorete di Bergamaschi), l'espulsione di Codina ha complicato molto le cose per le rossonere. E proprio sul finale di match, Cristiana Girelli, assoluta protagonista degli ultimi minuti, ha segnato il gol vittoria con un colpo di testa la cui traiettoria è stata perfetta: 2-1 finale. Si tratta del primo trofeo dell'era Montemurro sulla panchina della Juventus Women.