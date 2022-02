Si ferma a 54 risultati utili consecutivi la striscia della Juventus Women . La formazione bianconera allenata da Montemurro è stata infatti sconfitta per 2-1 dall’Empoli nella quindicesima giornata di Serie A. Un risultato decisamente sorprendente quello maturato in Toscana, con l’Empoli che approccia al match nel modo migliore: dopo 14’ minuti il risultato è già di 2-0 grazie alla doppietta di Monterubbiano (9’ e 14’). La Juventus si sveglia nella ripresa, ma trova il gol del 2-1 solo al 77’ con Boattin. Tre minuti più tardi le bianconere hanno la grandissima opportunità di pareggiare, ma Cristiana Girelli si fa respingere il rigore da Capelletti . Al triplice fischio a sorridere è l’Empoli, mentre la Juventus arriva una sconfitta a quasi tre anni distanza dall’ultima volta (marzo 2019).

La Roma batte l'Inter e va a -3 dalla vetta

Se il ko della Juventus è la grande sorpresa della domenica calcistica della 15^ giornata di Serie A femminile, quest’oggi si sono giocate altre due gare di campionato: la Roma ha battuto 2-0 l’Inter nel big match di giornata, con le giallorosse che salgono a quota 37 punti in classifica, tre in meno rispetto alla Juventus prima. Successo esterno anche per la Sampdoria che ha battuto il Pomigliano per 1-0 con la rete di Tarenzi.

Serie A femminile, la 15^ giornata: i risultati di oggi