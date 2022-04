L'Italia femminile travolge la Lituania 7-0

La Nazionale femminile travolte la Lituania 7-0, nella settima giornata del gruppo G valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Doppietta per Caruso e Bergamaschi. A segno anche Cernoia, Sabatino e Bonetti. L'Italia è seconda in classifica, a un punto dalla Svizzera che sfiderà martedì 12 aprile

Sette reti segnate e zero subite per l'Italia femminile allenata da Milena Bertolini. A Parma, le azzurre travolgono la Lituania nella settima giornata del gruppo G di qualificazione al Mondiale che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda dal 10 luglio al 20 agosto 2023. L'Italia femminile sale così a 18 punti, uno in meno della Svizzera. Martedì 12 aprile ci sarà la sfida proprio contro le elvetiche, alla Stockhorn Arena. Fischio d'inizio ore 17.45. All'andata, le azzurre sono uscite sconfitte per due reti a uno.