La Roma Femminile Primavera è Campione d'Italia

La Primavera della Roma Femminile ha vinto lo Scudetto, per la terza volta di fila. Le giallorosse, guidate dall'allenatore Fabio Melillo, hanno battuto la Juventus Women nella finale scudetto di Tirrenia per 2-0, grazie alle reti di Mina Bergersen ed Eleonora Pacioni. La squadra bianconera, guidata da Silvia Piccini, ha anche giocato dal 55' in superiorità numerica (a causa dell'espulsione di Massimino, ndr) ma non è riuscita a cambiare le sorti della gara.