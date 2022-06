Galli e Giugliano: "Vogliamo un grande Europeo"

Puntano in alto Aurora Galli e Manuela Giugliano, al terzo giorno di ritiro a Coverciano. L'Europeo si avvicina, ma entusiasmo ed ottimismo non fanno pensare alla Francia, prima avversaria. "Desideriamo arrivare il più in alto possibile"

Terzo giorno di raduno per le Azzurre di Milena Bertolini che a Coverciano stanno preparando l’Europeo, che si giocherà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra e da vivere anche su Sky Sport. “Il Mondiale del 2019 deve essere solo un punto di inizio: questo Europeo può far svoltare ancora di più il nostro movimento e mostrare che quel percorso in Coppa del Mondo non è stato un evento sporadico”, ha commentato Aurora Galli. Una competizione che l'Inghilterra non vede l'ora di ospitare... "Gli inglesi lo sentono tanto, più di noi italiani", racconta la Galli che rientra dopo aver disputato la sua prima stagione in Premier League, all'Everton. "Si gioca da loro-ma sarà ancora più bello per questo: noi arriveremo e cercheremo di dire la nostra. Vorranno batterci, lo sappiamo, ma questo a noi spaventa”.