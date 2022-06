Ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra prevista per il 4 luglio. A Castel di Sangro si corre e si para. Laura Giuliani racconta a Sky Sport le sue sensazioni: "È importante ritrovare la sintonia di gruppo e soprattutto quella in campo. Le sensazioni sono molto buone, ci stiamo allenando bene". A sopresa, in Abruzzo, è arrivato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina

Il portiere del Milan e della Nazionale parla a Sky Sport dal ritiro di Castel di Sangro dove le Azzurre sono arrivate ieri per svolgere l’ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio. "Le sensazioni sono molto buone, ci stiamo allenando bene, stiamo facendo tutto il possibile per arrivare preparate al meglio per la competizione. Naturalmente tutti gli allenamenti si affrontano con il sorriso e con il solito entusiasmo, nonostante la stanchezza che ci portiamo dietro. La stagione è ormai archiviata- spiega l'Azzurra- quello che è stato fatto è fatto, quindi bisogna pensare a quello che verrà e il primo obiettivo che mi viene in mente è l’Europeo”. Obiettivi? “Io personalmente non mi do limiti, non mi piace pensare troppo avanti, preferisco pensare step by step, partita per partita. Abbiamo prima tre partite importanti da giocare nel girone, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.