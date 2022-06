Giacinti: "Penso all'Europeo, non al mercato"

Secondo giorno di raduno a Castel di Sangro per le Azzurre di Milena Bertolini che il prossimo 4 luglio partiranno per l'Inghilterra dove il 10 luglio faranno il loro esordio all'Europeo contro la Francia. In attacco la squadra azzurra potrà contare anche su Valentina Giacinti, la calciatrice del Mialn classe 1994 andata in prestito alla Fiorentina durante la seconda parte della stagione. "Mi ha disturbato un po’ cambiare squadra a gennaio- ha spiegato la punta ex Milan e Fiorentina- e in questi sei mesi sono maturata ancor di più. Non mi sta toccando niente, sto solo pensando all’Europeo. Il mercato e la destinazione sarà quel che sarà, se andrò in un’altra squadra è perchè ci saranno tante cose positive ed è magari una squadra migliore per me. Fisicamente ho recuperato al 100%, mi sento bene e devo ringraziare la Fiorentina che mi ha aiutato molto in questo periodo e mi ha fatto recuperare al meglio per poter essere qua".