Caruso e Piemonte, la gioia della maglia azzurra

Due giovanissime, insieme non fanno neanche 50 anni... ma con le idee già chiarissime. Arianna Caruso classe 1999 è juventina di lunga data: "Mi sento bene, sono pronta per l'Europeo. E’ stata una stagione davvero lunga, abbiamo giocato davvero tante partite, ma questo è lo sprint finale e penso che le energie e la voglia la trovi dentro di te . Stai bene per forza fisicamente. Il mio obiettivo -spiega a Sky Sport la 22enne bianconera- è quello di dare il massimo sia se dovessi partire da titolare che in panchina. Penso che l’obiettivo è far bene e ci proverò con tutta me stessa". Con un'esperienza "da Champions" in più. "Per arrivare ad affrontare questo Europeo le partite internazionali sono servite tantissimo : affrontare squadre come il Lione e il Wolfsburg ci hanno fatto crescere sotto tanti punti di vista".

Martina Piemonte: "Mai mollato. Maglia azzurra per me è tutto"

Martina Piemonte è del 1997 e gioca nel Milan dal dicembre 2021. Per lei l'azzurro è qualcosa di speciale. "Essere qui prima di tutto è una soddisfazione – ammette Piemonte a Sky Sport- essere in Nazionale è un motivo d’orgoglio. Per una calciatrice la maglia azzurra è tutto. Sicuramente per me significa non aver mollato mai perché dopo un anno e mezzo importante alla Fiorentina dove ho visto poco il campo e ci sono state tante problematiche, ritrovarmi qui è una bella cosa. Devo dire grazie al Milan, al club e al mister perché solo grazie a loro oggi sono qui". Non solo calcio italiano per la ravennate. "L’esperienza all’estero mi ha aiutata tanto, mi ha fatto crescere e mi ha dato quella tranquillità che prima mi mancava”. Il gruppo azzurro? “Sicuramente è fatto da grandi calciatrici, molto forti. Non sarà facile stare qui ma farò di tutto per rimanere il più a lungo possibile".