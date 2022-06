Colpo di mercato per le Juventus Women. La squadra femminile del club bianconero ha infatti annunciato l'arrivo di Sara Björk Gunnarsdóttir, centrocampista islandese classe 1991 che nella scorsa stagione ha vinto con il Lione il campionato francese e la Women's Champions League. La Gunnarsdóttir arriva a Torino forte di una bacheca ricca di trofei e titoli, conquistati in Svezia con il Malmö (divenuto poi Rosengård), in Germania con il Wolfsburg e infine in Francia e in Europa con il Lione, club in cui ha vinto due edizioni della Women's Champions League.