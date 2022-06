Calciomercato LIVE, tutte le news e le trattative

Offerta del Fulham per Romagnoli

Futuro ancora da scrivere per Alessio Romagnoli che dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato. Il difensore ha ricevuto un'offerta importante da parte del Fulham, ma non è convinto. Resta in standby la trattativa con la Lazio, ma la volontà di Romagnoli sarebbe quella di restare ancora al Milan.