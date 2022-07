Palla al centro, Elisa&Jovanotti per Euro su Sky

Dal 6 al 31 luglio sui canali Sky Sport arriva l'Europeo femminile. Tutte le partite in diretta, con l'Italia sempre in primo piano. Per tifare le Azzurre c'è la sigla "Palla al centro" interpretata da Elisa ft. Jovanotti

Tutti a tifare le Azzurre! Da oggi è on air la sigla dedicata a UEFA EURO Women's 2022, realizzata da Sky Sport . Adrenalina ed emozioni raccontate dalla canzone “Palla al centro” , interpretata da Elisa ft. Jovanotti (presente all’interno dell’album di Elisa “Ritorno al futuro/Back to the Future”, Universal Music Italia).

In realtà nella colonna sonora dell’estate della Nazionale femminile, c’è anche un altro featuring: quello delle Azzurre, che nella clip si esibiscono in una simpatica versione del brano. Il pezzo è un inno pieno di energia e carica per le ragazze, pronte a scendere in campo ed iniziare a giocare la propria partita: libere come il vento, palla al centro.