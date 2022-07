Sara Gama: "Questo gruppo ha un’identità forte"

euro 2022

Dopodomani saliranno sul volo direzione Manchester per dare il via al sogno Europeo. Sono le 23 Azzurre che prenderanno parte alla rassegna inglese (esordio il 10 luglio contro la Francia, live su Sky Sport). Ci sono le veterane, le giovanissime, le esordienti e quelle in cerca di riscatto. Conosciamo meglio le calciatrici dell'Italia nelle schede di Francesco Cosatti EURO 2022, LE 16 SQUADRE PARTECIPANTI