Giuliani: "Siamo prima persone e poi atlete"

convocate

A 10 giorni dal via dell'Europeo femminile 2022, ecco le 23 azzurre scelte dal ct Bertolini. 14 erano già presenti al Mondiale 2019. A sorpresa out Serturini, che non ha passato il taglio così come Aprile, Soffia e Greggi. Fra le convocate c'è invece Martina Piemonte. Il 1 luglio l'ultima amichevole contro la Spagna a Castel di Sangro prima dell'esordio il 10 luglio contro la Francia (ore 21, diretta Sky Sport). Di seguito l'elenco delle 23 Azzurre VAI ALLO SPECIALE