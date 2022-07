Galli&Bonansea: "Emozione per esordio con Francia"

Le Azzurre proseguono la loro preparazione in Inghilterra, a Blackburn, e ogni giorno si allenano al campo dell’Accrington Stanley Community Trust. Aurora Galli e Barbara Bonansea mettono la loro esperienza con la Nazionale - ma non solo - a disposizione delle compagne di squadra per arrivare al meglio alla partita inaugurale di domenica 10 luglio contro la Francia al New York Stadium di Rotherham

"I campi qua sono diversi qua in Inghilterra, molto più veloci, non è facile giocarci . Questo dipende dal clima ma anche dal fatto che vengono bagnati di più." Aurora Galli , dopo una stagione in Premier League con l'Everton, conosce bene il terreno di gioco inglese e spiega alle compagne il modo migliore per gestirlo. Gara inaugurale questa sera ll'Old Trafford, "Ci ho giocato e conosco la pressione che può dare quel campo. Wembley? Non riesco a immaginarlo, lo sogno qualche notte ."

Dal ritiro di Blackburn, a pochi giorni dalla prima partita della fase a gironi, Barbara Bonansea racconta a Sky Sport come stia il gruppo azzurro e cosa significhi giocare la sfida contro la Francia per la prima volta da professioniste . Non manca poi un pensiero sul pallone d'oro Putellas che non parteciperà all'Europeo causa infortunio.

Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire l’Europeo femminile (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre. Per l’esordio (6 Luglio, Inghilterra – Austria) telecronaca della coppia di voci più familiari per il pubblico del calcio femminile su Sky Sport: Gaia Brunelli e Martina Angelini. Saranno invece Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma, a commentare le partite dell’Italia, con lo studio pre e post-partita a bordocampo: affidato a Mario Giunta che per la prima partita avrà al suo fianco Fabio Caressa. Oltre agli “specialisti” del femminile (tra i quali Giancarlo Padovan e Moris Gasparri), Sky ha scelto infatti di allargare il commento anche ai commentatori e ai talent che si occupano di solito di calcio maschile. Dal secondo match, spazio a un talent d’eccezione per il live dallo stadio: Alessandro Costacurta.